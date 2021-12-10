В Воронеже в декабре снесут 34 киоска

Скоро еще от трех десятков незаконных киосков останутся только развалины. Фото: Иван МАКЕЕВ

В мэрии опубликовали окончательный список незаконно установленных киосков, которые в декабре собираются демонтировать.

На этот раз больше всего их в Коминтерновском районе – 15. Шесть из них, расположенные по адресам: улица Варейкиса, 72, проспект Труда, 31, Московский проспект, в районе д. 116 «Никитинский хлеб», Московский проспект, в районе д. 82, Бульвар Победы, 26 и Хользунова, 3 – продуктовые. На Лизюкова, 85 делают ключи. Оставшиеся восемь по адресам ул. Антонова-Овсеенко, 14, у ПГСК «Метеор», Московский проспект, №№ 116 и 137, Ватутина, 3, Бульвар Победы, 12, Карпинского, 3, Шишкова, 65 закрыты, и владельцы их не установлены.

Девять киосков запланированы под снос в Советском районе. Будут демонтированы продуктовые павильоны по адресам ул. 9 Января, 89 и 111, а также строение, где делают шаурму на Теплоэнергетиков, 5. Также снесут киоски на проспекте Патриотов, 5, улице Южно-Моравской, 36 и 62, Путиловской, 17, Героев Сибиряков, 99 и Олеко Дундича, 11.

Пять павильонов пойдут под снос в Левобережном районе. Это «Робин Сдобин» на Димитрова, 127, киоск, торгующий водой, на Спортивной набережной, 4. Также демонтируют продуктовый павильон на переулке Гражданский, 56. И еще два киоска на Димитрова, 2г. Один носит гордое имя «Кальяныч», во втором торгуют продуктами.

Три киоска снесут в Железнодорожном районе. Два из них продуктовые – на улицах Переверткина, 49 и Боровской, 8. На Остужева, 5а пока ремонтируют обувь.

И по одному павильону демонтируют в Центральном и Ленинском районе: по адресам: улица Ломоносова, 114/10 и Острогожская, 61.