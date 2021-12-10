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Общество10 декабря 2021 15:55

В Воронеже открылась новая лаборатория, где будут исследовать мутации у пациентов с раком легких

Ее работа в перспективе поможет более эффективно лечить людей, у которых обнаружили эту страшную болезнь
Олег КУЗНЕЦОВ
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Новая лаборатория в перспективе может помочь лучше лечить рак легких.

Новая лаборатория в перспективе может помочь лучше лечить рак легких.

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 8 декабря в Воронеже заработала лаборатория молекулярной генетики воронежского областного патологоанатомического бюро. В ней будут определять мутации в гене в образцах опухоли пациентов, больных раком легкого. Исследования в будущем помогут подобрать наиболее эффективное лечение этого страшного заболевания.

Лабораторию создали в рамках международной программы. Она реализуется бесплатно и для врачей-онкологов, и для пациентов. Сотрудники патологоанатомического бюро в случае необходимости готовы проводить исследования для пациентов из соседних регионов. Кроме того, участие в программе позволит делать анализы у пациентов (в том числе из Воронежской области) вне страхового случая, когда в этом есть необходимость.