В Воронеже открылась новая лаборатория, где будут исследовать мутации у пациентов с раком легких

Новая лаборатория в перспективе может помочь лучше лечить рак легких. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 8 декабря в Воронеже заработала лаборатория молекулярной генетики воронежского областного патологоанатомического бюро. В ней будут определять мутации в гене в образцах опухоли пациентов, больных раком легкого. Исследования в будущем помогут подобрать наиболее эффективное лечение этого страшного заболевания.

Лабораторию создали в рамках международной программы. Она реализуется бесплатно и для врачей-онкологов, и для пациентов. Сотрудники патологоанатомического бюро в случае необходимости готовы проводить исследования для пациентов из соседних регионов. Кроме того, участие в программе позволит делать анализы у пациентов (в том числе из Воронежской области) вне страхового случая, когда в этом есть необходимость.