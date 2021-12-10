В Воронежской области выявили более ста нарушений правил оборота огнестрельного оружия

Фото предоставлено управлением Росгвардии по Воронежской области

Воронежское управление Росгвардии завершило профилактическую операцию «Оружие». В проверках были задействованы 95 сотрудников ведомства, в том числе силы и средства отряда мобильного особого назначения и территориальных органов полиции.

В рамках акции поведены 1050 проверок условий хранения оружия по месту жительства его владельцев. Росгвардейцы выявили более 100 нарушений правил оборота оружия, нарушителей привлекли к административной ответственности, из гражданского оборота изъяли 160 единиц оружия и 10733 патрона.

Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы провели больше 2000 проверок владельцев оружия и выявили 2000 фактов нарушений правил оборота оружия. За нарушения у владельцев временно изъяли 1900 единиц оружия.

Росгвардейцы инициировали прекращение права владения 94 единицами оружия.

Кроме того, с владельцами оружия провели разъяснительные беседы о соблюдении правил оборота оружия и патронов к нему, недопущении правонарушении с его использованием.

Напоминаем, что с середины прошлого года Росгвардия заранее уведомляет владельцев оружия о необходимости продлить разрешение. Это позволяет сократить количество нарушений, возникающих в связи с окончанием действия документов.