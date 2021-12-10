Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против бывшей воронежской судьи за ДТП, где покалечился мужчина

По уголовному делу бывшей судье грозит до двух лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшей судьи Воронежского областного суда Людмилы Козиевой. Она будет отвечать по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Козиевой грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, ДТП с участием «Фольксвагена Туарег» тогда еще действующей судьи произошло 21 июля 2020 года на набережной Массалитинова. Автомобиль Людмилы Козиевой без включения поворотников перестроился на полосу рядом с обочиной и врезался в ВАЗ-21150. Сидевший там 61-летний Александр П., по официальному заключению врачей, получил закрытую черепно-мозговую травму. Медики посчитали, что здоровью мужчины нанесен тяжкий вред.

Дело передали в Следственный комитет, после того как Александр Бастрыкин раскритиковал работу экспертов, расследовавших это ДТП. Дело в том, что они дали противоречившие друг другу заключения. Свою роль сыграло и то, что родные пострадавшего в аварии мужчины попали на личный прием к Бастрыкину.

В Следственном комитете привели заключения экспертов, согласно которым Людмила Козиева вполне могла бы затормозить и предотвратить столкновение, если бы не превышала скорость. Сама экс-судья настаивала на том, что ей внезапно стало плохо, и потому она потеряла контроль над машиной. Также она выражала сомнения в тяжести травм пострадавшего мужчины, в прошлом сотрудника ГИБДД. Свои аргументы она приводила и на Высшей квалификационной коллегии судей, и затем в Верховном суде. Однако обе эти инстанции посчитали позицию обвинения более обоснованной и невиновной в ДТП бывшую коллегу не признали.

Впрочем, все эти проволочки и необходимость получения одобрения возбуждения уголовного дела против спецсубъекта, которым является любой российский судья, заняли немало времени. Между тем, срок давности по уголовной статье, под которую подпали действия Людмилы Козиевой на дороге, составляет всего два года. Из них истекли уже год и четыре с половиной месяца.