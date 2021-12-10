Воронежские пловцы завоевали пять медалей на всероссийском турнире «Юность России»

Наши юные пловцы - это сила! Фото: cspsk-vrn.ru

Юные воронежские пловцы отлично стартовали на всероссийском турнире «Юность России». Это одно из главных соревнований в сезоне для молодых и перспективных пловцов. После двух дней соревнований, проходящих в Астрахани в 25-метровом бассейне спорткомплекса «Звездный», на счету наших спортсменов 5 медалей, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В первый день турнира бронзовую медаль в эстафете 4 по 50 м вольным стилем завоевали наши девушки, выступающие среди спортсменов 11-12 лет. На пьедестал поднялись Александра Барт, Евгения Садовникова, Анна Бережая и Александра Литвиненко. Они показали время 1:52.65 секунды. На первом месте разместилась команда Москва-1 (1:50.37), а на втором Санкт-Петербург-1 (1:51.40)

В шаге от пьедестала остановился в этот день Роман Жидков. На дистанции 100 м вольным стилем среди юношей 13-14 лет он стал четвертым. Однако, уже во второй день соревнований Роман смог завоевать медаль. На стометровке комплексным плаванием он стал вторым, показав на финише время 58.55 секунды. Третьим на этой дистанции стал еще один воронежец Егор Федотов с результатом 59.75 секунды. А победил представитель Санкт-Петербурга Вячеслав Никитин. Его время 57.76 секунды.

Во второй день соревнований золото завоевала Александра Барт. На дистанции 100 метров комплексное плавание она победила с временем 1:06.94 секунды, опередив занявшую второе место Алису Сквирскую из Санкт-Петербурга на целую секунду (1:07.96)

Завершила программу второго дня турнира смешанная комбинированная эстафета 4 по 50 метров. И здесь наша команда, в которую входили Роман Жидков, Егор Федотов, Александра Барт и Александра Литвиненко, заняла третье место. Сильнее наших ребят оказались только сборные Москвы и Санкт-Петербурга, которые заняли соответственно первое и второе места.

- Это самый младший юношеский возраст, который выступает на соревнованиях. Ребята показывают хорошие, достаточно взрослые результаты. Вчера, когда наша команда завоевала бронзу в эстафете, наши спортсмены очень эмоционально реагировали на эту медаль - так, что аж комментатор это отметил. Все наши призеры плывут по кандидатам в мастера спорта. Очень хорошо отработала Саша Барт — выиграла с солидным отрывом. Егор Федотов тоже молодец — парень выступает с травмой. По своему лучшему результату проплыл Роман Жидков. Очень радует, что на таких крупных соревнованиях ребята показывают свои лучшие секунды. Это значит, что тренер подвел спортсмена правильно к старту, - отметила главный тренер Воронежской области по плаванию Татьяна Калугина.