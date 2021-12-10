В Воронежской области школы оказались беззащитны перед возможным пожаром

В случае пожара в некоторых школах Калачеевского района детям было бы трудно выбраться на улицу через эвакуационных выходы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники прокуратуры Калачеевского района провели проверку исполнения школами законов об охране жизни и здоровья детей. Они выяснили, что в нескольких образовательных учреждениях не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования. К примеру, в помещениях пищеблоков хранили пищевые продукты и использовали посуду и инвентарь с нарушением санитарных норм и правил.

Обнаружили также многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности. Самых характерных безобразий три. Первое - эвакуационные двери были завалены мебелью. Второе - не проводили ежегодные испытания средств обеспечения пожарной безопасности. И третье - не соблюдали требования безопасности при эксплуатации электрических приборов.

По результатам проверки прокурор Калачеевского района возбудил восемь административных дел в отношении должностных лиц образовательных учреждений. Они будут отвечать по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности». По первой максимальное наказание – штраф от 5 до 10 тысяч рублей, по второй – от 6 до 15 тысяч.

Кроме того, прокуратура района внесла восемь представлений руководителям школ об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.

Напомним, ранее после проверки прокуратуры в Нижнедевицком районе в местных образовательных учреждениях нашли пищевую продукцию без маркировки и с истекшим сроком годности.