Появилось видео смертельного ДТП, где мусоровоз сбил насмерть пожилую женщину

Погибшая пенсионерка переходила дорогу не по "зебре". Фото: кадр с видео "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» Максим Лиманский выложил видео последствий ДТП на перекрестке улиц Машиностроителей и 9 Января. Напомним, там в 12.30 мусоровоз сбил пожилую женщину. На видео рядом с грузовиком лежит тело, накрытое белой простыней.

В региональном ГУ МВД рассказали подробности аварии:

- Случилась она у дома № 51 по улице Машиностроителей. 29-летний воронежец, управлявший мусоровозом «КамАЗ», сбил насмерть 89-летнюю жительницу Воронежа. Женщина перед тем, как на нее наехал грузовик, переходила дорогу в зоне видимости «зебры». Проверку обстоятельств ДТП продолжают.