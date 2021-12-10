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Происшествия10 декабря 2021 13:02

Появилось видео смертельного ДТП, где мусоровоз сбил насмерть пожилую женщину

Кроме того, стали известны подробности трагедии
Юрий КОЗЛОВ
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Погибшая пенсионерка переходила дорогу не по "зебре".

Погибшая пенсионерка переходила дорогу не по "зебре".

Фото: кадр с видео "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» Максим Лиманский выложил видео последствий ДТП на перекрестке улиц Машиностроителей и 9 Января. Напомним, там в 12.30 мусоровоз сбил пожилую женщину. На видео рядом с грузовиком лежит тело, накрытое белой простыней.

В региональном ГУ МВД рассказали подробности аварии:

- Случилась она у дома № 51 по улице Машиностроителей. 29-летний воронежец, управлявший мусоровозом «КамАЗ», сбил насмерть 89-летнюю жительницу Воронежа. Женщина перед тем, как на нее наехал грузовик, переходила дорогу в зоне видимости «зебры». Проверку обстоятельств ДТП продолжают.