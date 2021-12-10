Художественный музей устроит воронежцам "рыбный день"

На втором этаже выставочного зала музея имени Крамского устроят "рыбный день". Проект Fish-аrt познакомит с творчеством западноевропейских, советских и российских художников в жанре натюрморта с рыбами, а также жанровой графики близкой тематики в изобразительном искусстве XVII-XX веков. Основное внимание в экспозиции уделено творчеству художников СССР и Центрального Черноземья 1940-1980-х годов. Всех их объединяло стремление выразить художественными средствами символику рыбной темы, не выходя за рамки традиционной для советского периода концепции реалистического искусства. На ретроспективной выставке будет представлено более 20 живописных и графических работ, выполненных в различных техниках.

- Символика рыбы вбирает в себя множество разнообразных значений. Со времен глубокой древности рыба ассоциировалась со стихией воды, а также Учителями, Спасителями мира, прародителями, мудростью. В мифологиях различных народов вода – первоначало, исходное состояние всего сущего, источник жизни. В раннем христианстве рыба была принята как символ Христа многими отцами церкви. Именно братья-рыбаки стали первыми учениками Иисуса, сказавшего им, что они будут «ловцами человеков», - отмечают в музее.

Выставка «Fish-art» призвана показать посетителям бытование образа рыбы в творческом поиске художников разных эпох и поколений, в числе которых не потерялись и воронежские авторы. Некоторые работы из фондов музея будут представлены посетителям впервые.

Откроется 16 декабря и продлится по 16 января.