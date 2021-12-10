В Воронеже грабитель выплатил 4 пенсионеркам 72 тыс рублей за похищенные вещи и 80 тыс компенсации за моральный вред

По году - за каждую пенсионерку! Центральный райсуд Воронежа отправил в колонию общего режима 35-летнего мужчину за серию ограблений пожилых женщин.

В ноябре 2019 года в лесном массиве Центрального района Воронежа молодчик по среди бела дня нападал на женщин пенсионного возраста и грабил их с применением насилия. Четыре потерпевшие оценили причиненный материальный ущерб на общую сумму 72 тысячи рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.

- Кроме того, с подсудимого в счет компенсации материального ущерба взыскано 72 тысячи рублей и 80 тысяч рублей компенсации морального вреда - по 20 тысяч рублей в пользу каждой потерпевшей, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.