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Происшествия10 декабря 2021 11:56

В Воронеже грабитель выплатил 4 пенсионеркам 72 тыс рублей за похищенные вещи и 80 тыс компенсации за моральный вред

И отправится на 4 года в колонию
Ярослав ИВАНОВ
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По году - за каждую пенсионерку! Центральный райсуд Воронежа отправил в колонию общего режима 35-летнего мужчину за серию ограблений пожилых женщин.

В ноябре 2019 года в лесном массиве Центрального района Воронежа молодчик по среди бела дня нападал на женщин пенсионного возраста и грабил их с применением насилия. Четыре потерпевшие оценили причиненный материальный ущерб на общую сумму 72 тысячи рублей.

Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.

- Кроме того, с подсудимого в счет компенсации материального ущерба взыскано 72 тысячи рублей и 80 тысяч рублей компенсации морального вреда - по 20 тысяч рублей в пользу каждой потерпевшей, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.