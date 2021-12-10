Первый заместитель председателя Воронежской городской думы вернул бизнесмену полученный в ходе аферы миллион

Александр Провоторов сначала находился под домашним арестом, а теперь до суда фактически гуляет на свободе. Фото: Ленинский райсуд. Фото: другой источник.

В Центральном районном суде состоялось очередное заседание по делу первого заместителя председателя городской думы Воронежа Александра Провоторова. Напомним, вице-спикера обвиняют в мошеннических действиях. По версии следствия, он потребовал с бизнесмена Александра Жукова, владельца торгово-выставочного центра «Ярмарка» возле Курского вокзала, 1 миллион рублей. За эту сумму Провоторов якобы обещал не мешать, а, напротив, помогать очередному избранию предпринимателя депутатом на выборах в 2020 году. После задержания, которое произошло 4 марта, вице-спикера сначала отправили под домашний арест, а потом выпустили и из-под него, запретив только ночные прогулки и общение с другими людьми, имеющими отношение к его делу.

На нынешнем судебном заседании прокурор отметил, что Александр Провоторов вернул Александру Жукову 1 миллион рублей. В деле имеется расписка бизнесмена в том, что он получил деньги. Сам Жуков в суд не явился, сославшись на проблемы со здоровьем.

Кроме того, в качестве свидетеля допросили водителя Провоторова Дениса Ретюнских. Именно он принес большую часть суммы, потребованной у Жукова, своему шефу. Ретюнских пояснил, что он взял в торговом центре «Ярмарка» подарочный пакет для передачи Провоторову. Что в нем находится 800 тысяч рублей, водитель не знал. И, по его словам, не мог предположить, что стал невольным участником аферы шефа. Тем более, что до этого неоднократно выполнял указания что-то передать. Остальные 200 тысяч Провоторов получил лично от Жукова.

Следующее заседание суда назначили на 28 декабря. Предполагают, что на него явится Александр Жуков.

Напомним, схожей аферой на недавних выборах занимался бывший вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин и его экс-подчиненная, замруководителя управы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию Светлана Васькова. Им предъявили обвинение в мошенничестве на выборах (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Силовики полагают, что Юрий Бавыкин мог пообещать кандидату в депутаты Сергею Кудрявцеву победу на курируемом им избирательном участке за 400 тысяч рублей. Деньги он получил через своего зама Васькову, а услугу не выполнил. В суде свою вину Бавыкин и Васькова признали. Бывших чиновников отправили под домашний арест.