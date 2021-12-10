В Воронеже мусоровоз сбил насмерть пожилую женщину

Полицейские выясняют обстоятельства наезда мусоровоза на пожилую женщину. Фото: из архива «КП»

В пятницу, 10 декабря, около 12.30 у перекрестка улиц Машиностроителей и 9 Января случилось ДТП. О нем нам сообщил читатель. По его словам, в этом месте мусоровоз сбил насмерть пожилую женщину, она переходила дорогу в обуви на каблуках. Возможно, из-за этого пенсионерка вовремя не смогла убежать от надвигавшейся на нее железной махины. Тем более, что шла она с палочкой, которая после ДТП лежала рядом.

В городском ГИБДД сообщили, что на месте аварии работают их сотрудники. Подробности аварии, в частности, личность сбитой пенсионерки, пока выясняют.

Напомним, в четверг, 9 декабря, поздним вечером в Подгоренском районе на 11-м километре дороги Сагуны-Костомарово пьяный водитель «Лады-Весты» сбил насмерть переходившего дорогу 58-летнего мужчину.