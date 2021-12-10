Воронежские экологи взяли пробы в Дону, куда сливает сточные воды коттеджный поселок

фото департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Сотрудники отдела государственного экологического надзора Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области провели проверку после появившейся в соцсетях информации о сбросе сточных вод в реку Дон в районе Семилук. Специалисты на выезде определили, что в этом месте идет санкционированное отведение сточных вод.

- Сброс сточных вод в указанном месте ведет ПК ЖКХ «Лесково». Отведение стоков осуществляется в реку Дон после их очистки на собственных очистных сооружениях по напорному коллектору диаметром 63 мм. Соответствующая проектная документация получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. Решением департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области часть реки Дон предоставлена кооперативу для сброса сточных вод, - пояснил начальник отдела госэконадзора Департамента Денис Попов.

Тем не менее, специалисты взяли пробы с целью оценки воздействия сточных вод на водоем.