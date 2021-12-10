В Воронежской области мужчина заготовил себе 3 кг марихуаны для зимнего кайфа

Марихуаны 35-летнему сельчанину хватило бы надолго. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Лискинские сотрудники уголовного розыска после получения оперативной информации нагрянули с обыском к 35-летнему жителю села Колыбелка на улицу Лесную. В его доме и дворовых постройках нашли марихуану весом больше трех килограммов. В отделе полиции мужчина заявил, что хранил «травку» для личного употребления.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Жителю села Колыбелка грозит от трех до десяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.