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Происшествия10 декабря 2021 9:55

В Воронежской области мужчина заготовил себе 3 кг марихуаны для зимнего кайфа

«Травку» у него обнаружили при обыске, теперь ее любителю грозит до десяти лет тюрьмы
Юрий КОЗЛОВ
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Марихуаны 35-летнему сельчанину хватило бы надолго.

Марихуаны 35-летнему сельчанину хватило бы надолго.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Лискинские сотрудники уголовного розыска после получения оперативной информации нагрянули с обыском к 35-летнему жителю села Колыбелка на улицу Лесную. В его доме и дворовых постройках нашли марихуану весом больше трех килограммов. В отделе полиции мужчина заявил, что хранил «травку» для личного употребления.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Жителю села Колыбелка грозит от трех до десяти лет лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.