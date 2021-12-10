В центре Воронежа пьяная женщина на «Фольксвагене» врезалась в столб

У "Фольксвагена" сильно смят капот. Автор фото: Виталий Шакин. Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

Поздним вечером в четверг, 9 декабря, у дома № 47 на улице Кольцовской случилась авария. «Фольксваген-Тигуан» врезался в столб. Очевидцы аварии сообщили в соцсети ВКонтакте, что за рулем была пьяная женщина. Также они рассказали, что на место ДТП приехали пять экипажей ГИБДД. Якобы полицейские даже вынуждены были поддерживать женщину, вышедшую из машины, за руки, чтобы она не упала.

- Жительнице Воронежа, сидевшей за рулем, 33 года. В аварии она чудом уцелела, серьезной медицинской помощи не потребовалось. То, что она была пьяна, подтвердил результат алкотеста, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.