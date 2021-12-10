Tele2 и мировой лидер Plintron запустят виртуальных операторов в России

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Международная компания уже заключила первые соглашения о старте новых проектов в России – все они будут реализованы на сети Tele2.

На российский рынок MVNO вышел крупнейший мировой игрок – Plintron. На его решениях работают свыше 140 MVNO по всему миру, которые оказывают услуги для более чем 150 млн абонентов. В России проекты и решения Plintron будут развиваться на технологической инфраструктуре Tele2.

Платформа позволяет клиентам создавать собственную инфраструктуру для оказания телеком-услуг или просто продавать их под новым брендом. Tele2 и Plintron уже готовы к запуску MVNO в Москве и Санкт-Петербурге, география предлагаемых услуг будет расширяться в зависимости от потребностей клиентов.

Plintron предлагает не только традиционные сценарии запуска MVNO с собственной лицензией по модели Light/Medium/Full MVNO. Заказчики могут выбрать агентскую модель (branded reseller) – создать своего виртуального мобильного оператора без получения лицензий, капитальных затрат и глубокой экспертизы в телекоме.

Продвинутые MVNO-решения позволяют полностью интегрировать оператора в основной бизнес компании. Большая база API (программный интерфейс приложения) предлагает партнерам более 280 методов, чтобы встроить телеком-продукт без дополнительных затрат на доработки. Это помогает связать его с программой лояльности, расходовать баллы для оплаты мобильных услуг, запустить личный кабинет в мобильном приложении партнера, получать детализированную клиентскую аналитику для формирования целевых предложений.

Оценить потенциальный доход от запуска MVNO легко благодаря калькулятору на сайте: он зависит от ежемесячных объемов подключаемых SIM-карт. Потенциальные клиенты также могут оценить затраты на запуск виртуального оператора и выбрать подход к MVNO – оформить свою лицензию или сделать ставку на скорость запуска без капитальных вложений.

Сергей Волков, директор по развитию сегмент виртуальных операторов и партнерств Tele2:

«Tele2 первая на российском рынке поставила создание виртуальных операторов на поток. Однако мы продолжаем развитие фабрики MVNO, логичный этап в этом процессе – партнерство с одним из сильнейших международных агрегаторов. Масштаб деятельности Plintron в мире и запуск проектов на шести континентах указывают на колоссальный опыт в создании MVNO-решений и вместе с тем на маржинальность этого направления. Экспертиза Plintron будет способствовать росту темпов MVNO-сегмента в России и привлекать клиентов на насыщенном рынке. В прошлом году Tele2 стала осваивать принципиально новые направления MVNO-бизнеса, сотрудничество с сильным игроком позволит вывести на рынок новые уникальные проекты. При этом Tele2 как трендсеттер отрасли может предложить свой опыт в запуске инновационных продуктовых решений, не имеющих аналогов в телекоме. Рынок виртуальных операторов активно растет, и, по нашим прогнозам, к 2025 году на абонентов MVNO будет приходиться 15% рынка мобильной связи».

Святослав Косоруков, директор по маркетингу ООО «Плинтрон»:

«На этапе запуска операций мы предлагаем дополнительные скидки и инвестиции в организацию совместных проектов MVNO, поэтому для потенциальных партнеров настал хороший момент перестать откладывать идею создания виртуального оператора и начать свой мобильный проект. Мы готовы помочь нашим клиентам, как со стороны технических решений, так и со стороны телеком- и бизнес-экспертизы».