Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье10 декабря 2021 9:12

В Воронежской области к 10 декабря еще 682 человека заразились ковидом и 64 умерли

Выписали за сутки еще 668 пациентов
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Днем 10 декабря региональный оперштаб вывесил свежую коронавирусную сводку. Наметился небольшой спад в динамике заразившихся: за минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 получили 682 жителя Воронежской области, это меньше чем накануне. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 184 477 случаев коронавируса.

Началась положительная динамика и среди выздоровевших: за минувший день выписали с больничного 668 пациентов. Всего смогли побороть заразу 130 178 воронежцев.

Пока неутешительная статистика по летальным случаям: за сутки от осложнений ковида скончались 64 пациента. Всего в регионе зарегистрировано 9 432 смерти после коронавируса.