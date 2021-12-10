Воронежский зоопарк включили во Всероссийскую книгу почета

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский зоопарк включили в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета-2021», сообщил департаментом природных ресурсов и экологии. В реестр вносят лучшие организации страны, которые своей деятельностью вносят ощутимый вклад в социально-экономическое развитие региона.

- Коллектив зоопарка - команда профессионалов, каждый член которой заинтересован в общем результате и старается делать все, чтобы учреждение поступательно развивалось. На сегодняшний день площадки нашего зоопарка имеют все необходимое для успешной работы. Коллекция животных пополняется новыми видами, за ними осуществляется должный присмотр и уход, имеется и необходимая лицензия. Буквально на днях утверждена концепция развития учреждения на ближайшие годы, и есть все основания надеяться, что смелые идеи воплотятся в реальность, - отметила начальник департамента экологии Наталья Ветер.