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Происшествия10 декабря 2021 8:35

Воронежец лишился 1,2 млн рублей после того, как ему 8 раз позвонили лже-сотрудники службы безопасности банка

За сутки девять жертв аферистов лишились более 3,5 миллионов рублей
Ярослав ИВАНОВ
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Более 1,2 млн рублей воронежец перевел мошенникам. Жителя Советского района буквально затерроризировали "сотрудники службы безопасности банка".

50-летнему мужчине звонили с раннего утра и до позднего вечера на мобильный телефон и сообщали, что хакеры пытаются перевести деньги с его банковской карты. Поэтому "необходимо осуществить несколько операций для защиты средств". Напуганный мужчина под диктовку лже-банкиров в ближайшем банкомате в торговом центре осуществил все команды. В итоге собственноручно перевел аферистам 1 243 000 рублей. После этого звонки прекратились.

В полиции отследили, что звонили потерпевшему с восьми номеров московского региона.

За минувшие сутки жертвами дистанционных мошенников стали девять жителей Воронежской области. В общей сложности они лишились более 3,5 миллионов рублей.