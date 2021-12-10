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Общество10 декабря 2021 6:48

В выходные воронежцев ждет легкий мороз

Юго-западный циклон принесет пасмурную погоду, но осадков не ожидается
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В этот уик-энд воронежцев не ожидает осадков, но будет пасмурно, сообщили синоптики. По данным Воронежского гидрометцентра, если днем в пятницу, 10 декабря, будет еще очень тепло (до +5), то к концу выходных установится легкий морозец. Погоду будет диктовать циклон с юго-запада.

Так, в ночь на субботу, 11 декабря, отметка термометра опустится до 3 градусов мороза. Субботним днем ожидается нулевая температура.

В ночь на воскресенье опять будет до -4, днем потеплеет до 1 градуса мороза.