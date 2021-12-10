В Воронеже уничтожили более 30 кг итальянского сыра и испанского мяса

фото управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

Воронежские магазины 8 декабря проверили на санкционную продукцию, запрещенную к ввозу в нашу страну. И сотрудники управления Россельхознадзора, таможни и транспортной прокуратуры нашли таки "санкционку" в одном из магазинов ТРЦ «Арена». Оттуда изъяли итальянские сыры и испанскую мясную нарезку.

Более 30 кг деликатесов уничтожили на полигоне ТБО, сообщили в управлении Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.