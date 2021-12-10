Воронежцев научат танцевать фламенко

11 декабря в библиотеке имени Никитина пройдет концерт «Испанские зарисовки». Воронежцам представят искусство фламенко. Этот танец многогранен и разнообразен. На самом деле фламенко - общее название для множества стилевых направлений. И современные балетмейстеры видят в искусстве фламенко большой простор для самореализации и внедрения новых идей. Преподаватели и ученики школы танца фламенко покажут традиционные номера: фанданго, тангос, солеа, караколес, сапатеадо, севильяна. А также представят необычные номера фламенко-фьюжн.

Концерт пройдет 11 декабря в 16.00 в лекционном зале четвертого этажа «Никитинки» (пл. Ленина, 2).