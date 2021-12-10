В Воронеже откроется выставка автора скульптуры Незнакомки на Плехановской и его жены

23 декабря на третьем этаже основного здания музея имени Крамского откроется выставка «Пластика и цвет». Это совместная экспозиция воронежских художников Астапченко - супругов Тамары и Юрия. Ее приурочили к 60-летию творцов. Они хорошо известны знатокам и любителям искусства, а благодаря активной выставочной деятельности, - и российской, и зарубежной публике.

Мастера работают в традиционных жанрах: Тамара предпочитает пейзаж, натюрморт, Юрий - камерные композиции. Воронежцы обожают скульптуру Незнакомка на Плехановской - работы Юрия Астапченко.

В экспозиции представят около 40 произведений живописи, графики, скульптуры. Она продлится до 23 января.