Осужденному на 9 лет за взятки экс-завотделением воронежской больницы отменили штраф в 6 млн

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Бывшему завотделением анестезиологии-реанимации Воронежской областной больницы №1 Игорю Губкину, осужденному на 9 лет за коррупцию, отменили штраф в шесть миллионов рублей. Он выиграл апелляцию, поэтому иск, поданный прокуратурой, о возмещении вреда оставили без рассмотрения. Об этом сообщили в Левобережном райсуде 9 декабря.

Также с имущества бывшего высокопоставленного медика сняли арест. Облсуд постановил, что иск надо было рассматривать не во время уголовного разбирательства по делу, а в порядке гражданского судопроизводства. Поэтому коллегия изменила приговор предыдущей инстанции в этой части.

Также из документа следует, что до оплаты штрафа у Игоря Губкина были арестованы два земельных участка по 233 и 1236 кв. м, помещение в 105,3 кв. м и Volkswagen New Beetle 2001 года выпуска.

Напомним, суровый приговор Игорю Губкину вынесли еще в начале июня. Его признали виновным в поборах от подчиненных врачей за покровительство по службе. Он распределял премии и предоставлял возможность работать на постоянной основе на плановых операциях. При этом медики вынуждены были «делиться» с ним деньгами. В апелляционном определении указали, что первый раз осужденный получил мзду еще в 2006 году, а общие суммы взяток от одного «подшефного» составляли от 40 тыс. до 1 млн рублей.