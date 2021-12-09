В Воронежской области создадут 5 туристических кластеров

Воронежская область станет пилотным регионом, в котором стартует проект по расширению межрегионального туризма. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале губернатора Александра Гусева в четверг, 9 декабря.

Планируется, что в рамках проекта у нас в области будут созданы как минимум пять туристических кластеров. Один из них появится непосредственно в Воронеже, два – в Рамонском и Хохольском районах, еще два – в локациях Донского и Хоперского бассейнов рек. Стратегия по их появлению будет разработана совместно с Ассоциацией «Центральный федеральный округ».

Губернатор прокомментировал это событие. По его мнению, это не только хорошая новость, но и высокая ответственность.