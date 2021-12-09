Воронежские школьники раздавали прохожим письма с рассказами о подвигах

В четверг, 9 декабря, в День Героев Отечества ребята из воронежской школы №13 вместе с главой Ленинского района Сергеем Ситниковым возложили цветы к памятной стеле, посвященной нашему земляку Семену Кривошеину – Герою Советского союза, полководцу Великой Отечественной войны, генерал-лейтенанту танковых войск.

Затем школьный отряд рассредоточился на улицах Летчика Колесниченко и Черняховского. Там они раздавали прохожим письма, стилизованные под фронтовые треугольники, с рассказами об истории праздника с описанием подвигов героев, именами которых названы улицы Ленинского района, а на информационных досках у подъездов разместили тематические листовки.

В этот день школьники района и активисты молодежных объединений, на различных интернет-площадках представили свои медиа-проекты с поздравлениями и рассказами о подвигах героев, информационные интерактивные события, посвященные выдающимся землякам и зрелищные флешмобы https://vk.com/new_pokalenie; https://vk.com/aktiv13xa; в субботу в Воронежском детском доме пройдет встреча с нашими земляками - Героями России.