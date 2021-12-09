В Воронеже водитель «Сузуки» снова попался на пьяной езде

Водитель продолжил испытывать терпение инспекторов ДПС пьяной ездой и теперь может за это сесть на два года. Фото: из архива «КП»

В ноябре на улице Владимира Невского автоинспекторы остановили автомобиль «Сузуки», за рулем которого ехал 38-летний воронежец. От водителя разило перегаром, и он еле ворочал языком. В присутствии понятых полицейские высадили мужчину из машины и предложили ему сделать алкотест. Водитель согласился. При проверке алкотестер показал результат - 0,560 мг/л.

Вскоре полицейские выяснили, что в августе 2021 года в Рамонском районном суде этому водителю вынесли приговор за пьяную езду. Ему дали 300 часов обязательных работ с лишением прав на два года.

- В отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». На этот раз ему грозит до двух лет реального лишения свободы. До суда его отпустили с обязательством о явке по первому требованию, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.