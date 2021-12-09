В Воронеже на месте скандальной стройки заработал детский спортивно-образовательный центр

Фасад нового детского центра. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

На Ленинском проспекте, 201 с полной загрузкой заработал детский спортивно-образовательный центр. Новое здание открыли еще в сентябре 2021 года, но из-за ковидных ограничений дети занимались дистанционно. И только с 29 ноября смогли прийти в центр, чтобы заниматься в кружках очно.

В новом здании сейчас проходят занятия по хореографии, рисованию, борьбе, робототехнике, малышей готовят к школе. На кружки и секции записались уже 909 ребят от 6 до 18 лет.

В центре сделали большой зал для занятий борьбой. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В центре есть гончарная мастерская. В ней дети делают птички-свистульки из самозатвердевающей глины. Любители техники занимаются в кабинете аэроподготовки с квадрокоптерами. Действует даже мультстудия – с 3D- принтерами и сканерами, фото и видеокамерами, компьютерами, графическими планшетами и даже со шлемами виртуальной реальности.

На цокольном этаже располагается центр психолого-педагогической поддержки детей. Его сотрудники не только проводят работу с трудными подростками, но и оказывают консультационную помощь их родителям, а также работают на детской «горячей линии» для нуждающихся в психологической помощи и поддержке ребят.

А ведь нового здания для ребят Левобережного района и не только могло бы и не быть. В 2015 году это место, на котором раньше был стадион, продали под застройку, причем незаконно. После акций протеста местных жителей губернатор Алексей Гордеев поручил разобраться со скандальной стройкой. Сотрудники Следственного комитета даже возбудили уголовное дело в отношении неустановленных лиц. В итоге в мэрии все же выкупили недостроенное здание и вместо очередного жилого дома сделали там детский центр. Обошлось это все городской администрацией больше чем в 360 миллионов рублей.