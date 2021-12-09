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Происшествия9 декабря 2021 14:20

В Воронежской области за 11 месяцев выявлено более 2,2 тысяч наркопреступлений

К уголовной ответственности с начала года привлечено 554 человека
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

За 11 месяцев текущего года в Воронежской области выявлено 2212 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Это на 6,9% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом рассказали в прокуратуре региона по итогам заседания профильной межведомственной рабочей группы 9 декабря.

К уголовной ответственности с начала года привлечено 554 человека, в том числе за сбыт наркотиков 289. В надзорном ведомстве отметили, что рост количестве наркопреступлений зафиксирован в Коминтерновском, Верхнехавском, Нижнедевицком и Острогожском районах.

На совещании обсудили также проблемные вопросы регистрации и проверки сообщений по фактам сбыта наркотических и психотропных веществ неустановленными лицами, расследования уголовных дел и их рассмотрения судами.

По итогам выработаны дополнительные меры, направленные на улучшение состояния законности на данном направлении.