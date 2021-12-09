На домашние матчи воронежского «Бурана» на этот раз пустят болельщиков

Фото со страницы ХК "Буран" ВКонтакте. Фото: другой источник.

Предстоящую домашнюю серию «Буран» проведет со зрителями, сообщили в пресс-службе воронежского хоккейного клуба. Правда, дворец спорта «Юбилейный» может быть заполнен не больше, чем на 50%. При этом на входе болельщики должны предъявить один из документов.

- сертификат о вакцинации против COVID-19/QR-код на электронном или бумажном носителе;

- сертификат о профилактических прививках против COVID-19;

- документ, подтверждающий медицинские противопоказаниях к вакцинации;

- справка/ QR-код о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 календарных месяцев;

- отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного не позднее чем трое суток назад.

Несовершеннолетние зрители могут пойти на матч только в сопровождении законных представителей, у которых есть один из документов, указанных выше.

Продажа билетов идет онлайн на сайте kassir.ru, hcburan.ru и через виджет в официальной группе клуба в ВК https://vk.com/hcburan_vrn (без сервисного сбора).

Касса в «Юбилейном» будет работать 11 и 12 декабря с 10 до 19 часов.

Билеты также можно будет купить в кассе «Кассир.ру» в ТЦ «Галерея Чижова» (с сервисным сбором).

В связи с ограничениями льготы временно не действуют.

Тех, кто купит билет на матч, но не предъявит на входе один из перечисленных выше документов, на ледовую арену не пропустят. Они также не смогут получить назад заплаченные за билеты деньги.

«Буран» в ближайшем домашнем матче 12 декабря сыграет с ХК «Омские крылья». «Ураганные» сейчас находятся на 23 месте с 22 очками, а сибиряки – на 19-м с 28-ю. Игра начнется в 17.00.