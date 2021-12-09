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Общество9 декабря 2021 13:38

Пассажиров авиарейса «Москва-Воронеж» продержали в самолете 11 часов

По всей видимости, лайнер задержали из-за тумана в столице Черноземья
Олег КУЗНЕЦОВ
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Самолет вместо того, чтобы добраться до Воронежа ночью, приземлился в столице Черноземья только в 12.41.

Самолет вместо того, чтобы добраться до Воронежа ночью, приземлился в столице Черноземья только в 12.41.

Фото: Константин ИВШИН

Не самые приятные 11 часов жизни провели пассажиры авиарейса Москва-Воронеж. Он должен был вылететь из аэропорта Шереметьево в 00.10 9 декабря. Однако отправление самолета сначала задержали на три часа, потом еще на три. В итоге лайнер взял курс на Воронеж только в 11.27. А приземлился в аэропорту столицы Черноземья в 12.41.

Задержка, как сообщили пассажирам, произошла из-за тумана. Действительно, на Воронеж опустился прямо лондонская непроницаемая завеса. Горожане снимали и выкладывали в соцсети фото Чернавского и Северного мостов, видные только наполовину. Сейчас туман немного рассеялся. И пока, судя по табло воронежского аэропорта, больше рейсы не задерживаются.

Напомним, 8 декабря экстренную посадку в Воронеже совершил самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Симферополь. У одного из пассажиров разошлись послеоперационные швы и началось кровотечение, его доставили в областную больницу. Врачи сообщили, что состояние мужчины сейчас близко к удовлетворительному.