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Происшествия9 декабря 2021 12:56

Житель Воронежской области купил несуществующий мини-трактор за 190 тысяч рублей

Он просто перевел всю сумму по реквизитам, которые ему сбросил мошенник
Алексей СЕРГУНИН
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Потерпевший перевел по указанным реквизитам продавца 190 тысяч рублей, но до сих пор оплаченный товар не получил.

Потерпевший перевел по указанным реквизитам продавца 190 тысяч рублей, но до сих пор оплаченный товар не получил.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

52-летний житель Новохоперского района сообщил в местный отдел полиции, что стал жертвой виртуальных мошенников.

20 ноября этого года он нашел в интернете объявление о продаже мини-трактора, и под объявлением оставил свой номер телефона. Вскоре ему позвонил неизвестный мужчина и представился менеджером торговой компании. В ходе разговора они договорились о цене и доставке товара. Далее ему на электронную почту прислали договор купли-продажи и попросили оплатить покупку. Затем потерпевший перевел по указанным реквизитам продавца 190 тысяч рублей. Но до сих пор оплаченный товар не получил. Потерпевший опасаясь, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию.

Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 «Кража», ч. 2 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

За минувшие сутки на территории региона зарегистрировано восемь краж и мошенничеств, совершенных бесконтактным способом. Суммарный ущерб составил свыше 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Чтобы обезопасить себя от мошенничества в интернете, сотрудники правоохранительных органов призывают внимательно изучать текст объявления. Если в нем что-то не так, лучше пропустить его, не нужно вносить предоплату и соглашаться на сомнительные условия сделки, нельзя передавать свои личные данные продавцу/покупателю – паспорт, банковские карты и т.д. Нельзя переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях, загляните в профиль продавца и посмотрите на его совершенные сделки.