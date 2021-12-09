Житель Воронежской области купил несуществующий мини-трактор за 190 тысяч рублей

Потерпевший перевел по указанным реквизитам продавца 190 тысяч рублей, но до сих пор оплаченный товар не получил. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

52-летний житель Новохоперского района сообщил в местный отдел полиции, что стал жертвой виртуальных мошенников.

20 ноября этого года он нашел в интернете объявление о продаже мини-трактора, и под объявлением оставил свой номер телефона. Вскоре ему позвонил неизвестный мужчина и представился менеджером торговой компании. В ходе разговора они договорились о цене и доставке товара. Далее ему на электронную почту прислали договор купли-продажи и попросили оплатить покупку. Затем потерпевший перевел по указанным реквизитам продавца 190 тысяч рублей. Но до сих пор оплаченный товар не получил. Потерпевший опасаясь, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию.

Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 «Кража», ч. 2 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

За минувшие сутки на территории региона зарегистрировано восемь краж и мошенничеств, совершенных бесконтактным способом. Суммарный ущерб составил свыше 250 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Чтобы обезопасить себя от мошенничества в интернете, сотрудники правоохранительных органов призывают внимательно изучать текст объявления. Если в нем что-то не так, лучше пропустить его, не нужно вносить предоплату и соглашаться на сомнительные условия сделки, нельзя передавать свои личные данные продавцу/покупателю – паспорт, банковские карты и т.д. Нельзя переходить по подозрительным ссылкам в сообщениях, загляните в профиль продавца и посмотрите на его совершенные сделки.