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Общество9 декабря 2021 12:39

У злостного нарушителя отобрали машину прямо на дороге под Воронежем

Автомобилист накопил 46 неоплаченных штрафов
Евгения ФРОЛОВА
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В Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции остановили для досмотра автомобиль 38-летнего воронежца на 439 км автодороги Р-298 «Курск – Воронеж – Р-22 «Каспий» в Грибановском районе. После проверки ВАЗ-2111 оказалось, что у мужчины серьезная задолженность. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону 9 декабря.

При поверке по информационным учетам было установлено, что водитель имеет 46 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. И по ним возбуждены исполнительные производства.

Информацию стражи порядка тут же передали в службу судебных приставов Центрального района. А те сообщили своим коллегам в Грибановский район. Машину у должника тут же изъяли и поместили на штрафстоянку.