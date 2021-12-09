В Нововоронеже женщину, делавшую тайники с героином, поймали с поличным

Ближайшие четыре года закладчица героина проведет в колонии. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Прокурор Нововоронежа Юрий Кривцов представлял сторону обвинения в суде по уголовному делу в отношении 40-летней Юлии М. Ее признали виновной по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

В апреле 2021 года эта женщина, действуя по предварительному сговору с неустановленным соучастником, уголовное дело которого выделили в отдельное производство, получила из двух тайников около 75 граммов героина. Затем она спрятала в их укромные места для последующей продажи. Всего она заложила героин в четыре тайника на территории Нововоронежа. При обустройстве одного из них ее поймали с поличным полицейские.

Суд приговорил Юлию М. к четырем годам колонии общего режима.