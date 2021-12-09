За украденную в магазине бутылку водки воронежца приговорили к году исправительных работ

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Фото СУ СК России по Воронежской области.

Житель Россошанского района приговорен к году исправительных работ за кражу бутылки водки в одном из супермаркетов.

Как было установлено во время судебного заседания, злоумышленник взял с прилавка бутылку водки и, спрятав ее под одежду, быстро прошел мимо кассы магазина, не оплачивая ее. Работник магазина потребовал вернуться и оплатить покупку.

Но мужчина никак не отреагировал на это и скрылся в неизвестном направлении. Ущерб магазину составил 500 рублей.

Позже подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, и в итоге в соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ был приговорен к исправительным работам на один год с удержанием десяти процентов из заработной платы осужденного в доход государства. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.