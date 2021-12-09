Под Воронежем в школьных и детсадовских столовых нашли пищу с истекшим сроком годности

С организацией питания школьников и детсадовцев в Нижнедевицком районе далеко не все в порядке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники прокуратуры Нижнедевицкого района проверили работу столовых в местных образовательных учреждениях. Они обнаружили, что в школах есть пищевая продукция без товарно-сопроводительной документации, маркировки, с истекшим сроком годности. У некоторых работников столовых отсутствовала гигиеническая подготовка и аттестация. Кроме того, допускали нарушения санитарных правил при использовании посуды и хранении рабочей одежды.

По итогам проверки прокуратура района возбудила в отношении директоров девяти школ и детских садов административные дела по ч. 1 ст. 6.3. КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Этих должностным лиц по решени. местного отдела Роспотребнадзора оштрафовали. На какую конкретно сумму, в надзорном ведомстве не сообщили. Однако известно, что по этой статье санкции весьма невелики – директора заплатят сумму от 500 до 1 тысячи рублей.