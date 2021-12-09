Прокуратура угрожает коммунальщикам за отключение холодной воды в центре Воронежа небольшим штрафом

За долгое устранение аварии коммунальщикам грозят совсем невеликие штрафы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники прокуратуры Воронежа рассказали об итогах проверки по факту отключения холодной воды 8 ноября в квартале, ограниченном улицами Красноармейская – Революции 1905 года – Ворошилова, из-за прорыва трубопровода на стройплощадке. Тогда ее надолго лишились более двух тысяч жильцов 21 многоквартирного дома. По данным прокуратуры, специалисты «РВК-Воронеж» при ликвидации аварии не уложились в положенные сроки.

Работники прокуратуры Воронежа возбудили в отношении должностного лица ООО «РВК- Воронеж» и самой организации административные дела по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами». Сотруднику, отвечающему за ликвидации аварии, вероятно, придется заплатить от 500 до 1 тысячи рублей. А вот с «РВК-Воронеж» как с организации могут взыскать от 5 до 10 тысяч рублей.

Генеральному директору «РВК-Воронеж» внесли представление об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.