Под Воронежем появится вуз для атомщиков

Владимир Поваров. Фото из архива НВ АЭС.

В гостях у «Комсомольской правды» побывал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров. По словам Владимира Петровича, в ближайшем будущем Нововоронежский политехнический колледж может стать полноценным вузом для атомщиков.

- На атомной станции работает немало кандидатов наук, два доктора наук, и есть запрос на образовательную деятельность, на возможность продолжать научную работу, - пояснил Владимир Поваров. - Так что у нас созданы благоприятные условия для того, чтобы трансформировать политехнический колледж в полноценный филиал НИЯУ МИФИ. Ну а дальше начинается очень сложная и напряженная работа по оснащению необходимой лабораторной базой, по оснащению аудиторий техническими средствами. Важно создать комфортные условия для будущих студентов, чтобы вуз стал привлекательным для них. И пройдя обучение, уже они смогут выбирать, чем заниматься, а не жизнь будет делать свой выбор.

Очередной выпуск программы «Темя дня» с участием Владимира Поварова выйдет в эфире радио «Комсомольская правда в Воронеже» на волне 97,7 FM 22 декабря в 13:03.