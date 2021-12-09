Молодежный театр Воронежа отметит трехлетие спектаклем про любовь

В декабре трехлетие со дня первой постановки отмечает Молодежный музыкально-пластический театр Воронежа. В репертуаре труппы постановки в жанрах, редко представленных на воронежских сценах, - за три года существования театр представил зрителям семь разножанровых постановок: мюзиклы, рок-оперы, музыкально-драматические спектакли.

В театре играют молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, прошедшие предварительный обучающий процесс основам актерского, вокального мастерства и хореографического искусства.

В честь своего дня рождения 17 декабря Молодежный музыкально-пластический театр покажет свою премьерную постановку - мюзикл «Любовь сквозь вечность».

В 19.00 на сцене Городского Дворца культуры (ул.9 января, 108).