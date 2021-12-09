Экологи из космоса рассмотрели незаконную свалку в Воронежской области

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора выявили факт незаконного размещения отходов вблизи полигона в Борисоглебске. На одном из прилегающих к свалке участков раньше складировались бытовые отходы. Пытаясь скрыть следы нарушения, виновные лица после захоронения отходов засыпали их толстым слоем грунта. Однако факт размещения отходов попал на спутниковые карты. Подробное изучение этих материалов позволило надзорному ведомству выявить нарушение.

Инспекторы выехали на место и отобрали образцы грунта из 10 точек. Результаты анализов их предположения подтвердили.

- Предварительно определенная площадь земель, в границах которых были незаконно размещены отходы, составила не менее 2 323 квадратных метров, - рассказали в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора. - На сегодняшний день Управление производит расчет ущерба, причиненного предприятием экологии региона.