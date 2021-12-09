В Воронеже могут изменить пять транспортных маршрутов

В Воронеже могут продлить несколько транспортных маршрутов, а также согласовать новый троллейбусный от улицы Владимира Невского до ВГУ. Об этом речь шла на заседании городского управления транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии 9 декабря.

В частности, по просьбам горожан могут продлить маршрут № 58 до улицы Перхоровича. Сейчас он следует: «ул. Острогожская – Сады Дальние».

Также планируют поменять ход автобусов № 13, что курсируют от остановки «Нефтебаза» на Левом берегу до Юго-Западного рынка. Маршрутки сейчас ходят через Вогрэсовский мост, но пассажиры просят перенаправить транспорт через Чернавский мост и далее по проспекту Революции.

Также говорили о продлении маршрута № 87 «ул. Перхоровича – мкр. Буденный». В будущем автобусы могут доезжать до остановки «Тополя-2».

Могут измениться и маршруты № 49 и 16В. Транспорт будет идти по микрорайону БАМ и поворачивать после остановки «ул. Корольковой» на улицу Ростовскую. При этом автобусы будут заезжать на конечный пункт со стороны улицы Новосибирской.

Обсуждалось на заседании внесение остановочного пункта «ул. Кольцовская» (Плехановская, 42) в схему движения всех маршрутов.

В мэрии отметили, что пока эти изменения предварительно согласованы. Но окончательное решение будет принято после детальной проработки.