В воронежских больницах сократили еще 80 ковидных коек

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В воронежском облздраве рассказали, что в стационарах региона по состоянию на четверг, 9 декабря, находится 2241 заболевший коронавирусом. Их число с каждой неделей снижается. В связи с этим в медорганизациях продолжают снижать коечный фонд для ковид-пациентов.

За минувшие сутки число мест сократили еще на 80 до 2 946. «Красные зоны» действуют в 26 больницах.

Число жителей Воронежской области, прошедших вакцинацию от COVID-19, достигло 1 млн 201,4 тыс. человек, причем 1,1 млн из них привились двукратно.