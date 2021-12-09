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Общество9 декабря 2021 10:37

В воронежских больницах сократили еще 80 ковидных коек

В стационарах остаются 2,2 тысяч человек
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В воронежском облздраве рассказали, что в стационарах региона по состоянию на четверг, 9 декабря, находится 2241 заболевший коронавирусом. Их число с каждой неделей снижается. В связи с этим в медорганизациях продолжают снижать коечный фонд для ковид-пациентов.

За минувшие сутки число мест сократили еще на 80 до 2 946. «Красные зоны» действуют в 26 больницах.

Число жителей Воронежской области, прошедших вакцинацию от COVID-19, достигло 1 млн 201,4 тыс. человек, причем 1,1 млн из них привились двукратно.