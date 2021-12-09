Повышаем мастерство

Фото пресс-служба ДСК

Обучение по компетенции «Облицовка плиткой» для специалистов старше 50 лет организованно в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Воронежский Домостроительный комбинат одним из первых заявил 8 своих сотрудников, подходящих по возрастному критерию, на обучение по данной программе. Постоянное совершенствование качества возводимого жилья – приоритет ДСК. И здесь мастерство отделочников играет немаловажную роль. Ведь все квартиры ДСК сдаются со стопроцентной современной внутренней отделкой. При этом пол и все стены санузлов в них облицованы керамической плиткой.

Обучение плиточников новым навыкам прошло на базе Россошанского химико-механического техникума. «Наш техникум является одной из площадок WorldSkills (Ворлдскиллс), поэтому мы реализуем их образовательные программы на территории Воронежской области, – рассказала руководитель Учебного центра профессиональных компетенций Светлана Стокозова. – А с ДСК нас связывает давнее плодотворное сотрудничество. Студенты нашего техникума регулярно проходят здесь производственную практику. Поддержало руководство комбината и реализацию данного проекта, очень полезного для сотрудников возрастной категории 50+. Увеличился порог выхода граждан на пенсию, и возрастным сотрудникам важно чувствовать себя по-прежнему востребованными на рынке труда. А свидетельство о получении ими дополнительного профессионального образования еще раз подчеркнет их конкурентоспособность. Проект по организации дополнительного образования и повышения квалификации рассчитан на период до 2024 года. Кроме «Облицовки плиткой» реализуются программы и по ряду других компетенций», – отметила Светлана Стокозова.

Мастерство отделочников играет немаловажную роль. Фото пресс-служба ДСК

Образовательная программа плиточников включала в себя освоение техники облицовки поверхностей плиткой и плитами различной степени сложности, ремонт облицованных плиткой поверхностей, а также выполнение декоративной и художественной мозаичной выкладки. По оснащенности Россошанский химико-механический техникум является одним из лучших в регионе технических учебных заведений. Обучение фигурной резьбе керамической плитки проходило с использованием современного оборудования производства Германии. Оно появилось здесь также, благодаря нацпроекту.

«Фигурная резьба на станке – та часть обучения, которая мне особенно понравилась. Можно дать волю фантазии. Я такой станок видел впервые. Но педагоги понятно объясняли, все показывали на деле, – делится впечатлениями Евгений Копаев, плиточник СМУ-2. – До пенсии мне еще долго. Кто знает, может, пригодятся и новые навыки. Руководство нашего строительно-монтажного управления предложило повысить квалификацию, и мы воспользовались возможностью».

Обучение стартовало в августе этого года, экзаменационная часть прошла в ноябре-декабре. Часть обучавшихся выполнили итоговую работу на специально оборудованных стендах в Россошанском техникуме, остальные – в Воронеже на стройплощадке ЖК «Лазурный» ДСК на ул. Артамонова. Выпускное испытание – собрать из предварительно вырезанных кусочков кафельной плитки мозаичное панно с изящным двузначным числом. На работу давали 6 часов, однако опытные мастера справлялись за 2-3.

Все обучавшиеся успешно прошли аттестацию и получили сертификат. Кому-то повышение квалификации поможет повысить разряд. В целом же, как у учащихся, так и у учителей остались положительные впечатления. Несмотря на уже не юный возраст обучающихся, педагоги отметили у своих студентов огромный энтузиазм в получении новых знаний, и почти детский задор.

Арина Алексеева