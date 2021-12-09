Воронежцев попросили не беспокоиться из-за костров в лесах

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Воронежцы забеспокоились, заметив в лесном массиве в Отрожке костры. Сразу несколько тревожных сообщений о «поджигателях» появились в соцсетях. В управлении лесного хозяйства области оперативно отреагировали на эти новости.

- На этих лесных участках сотрудники Воронежского лесопожарного центра проводят контролируемое сжигание древесных отходов, которые образовались при проведении санитарных и уходных рубок, - пояснил чиновники.

Такой способ утилизации неликвидной древесины, по словам специалистов, является единственным экономически целесообразным.

- В течение года, при проведении рубок ухода за лесом и санитарно-оздоровительных мероприятий древесные отходы, так называемые порубочные остатки, складывали в валы и кучи, - пояснили в управлении. - В конце года, когда риск возникновения лесных пожаров минимален, подразделения Воронежского лесопожарного центра приступили к сжиганию с соблюдением необходимых правил пожарной безопасности: в месте проведения работ дежурят сотрудники и пожарные автомобили, о дате и месте проведения работ уведомляются районные подразделения МЧС и ЕДДС.

Сжигание древесных отходов в лесах происходит ежегодно в одно и то же время по всей области. Это позволяет очистить лес от сухостоя, остатков больных деревьев и валежа. Продолжительное хранение неликвидной древесины в лесу повышает пожарную опасность, а также увеличивает риск возникновения очагов вредителей и грибных болезней, которые переносятся на соседние участки здорового леса

Лесники попросили граждан не беспокоится и с пониманием отнестись к временным неприятностям в виде задымления в окрестностях проведения работ. Сейчас остатки сжигают около мкр.Тепличный, с.Никольское и на других лесных участках пригородных лесничеств.

- Если не сожжем сейчас, когда процесс горения можно контролировать и погодные условия благоприятные, летом эти кучи дров и валежника могут стать топливом для огня, - отметили в лесопожарном центре.