В столкновении двух иномарок в Воронеже пострадали водитель и 22-летняя пассажирка

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Авария произошла поздно ночью, 9 декабря. Примерно в 01.25 часов в центре Воронежа не разъехались два 21-летних парня на иномарках. В результате пассажирка одного из них с тяжелыми травмами попала в больницу. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

У дома № 52 по улице Кольцовская, по предварительным данным, 21-летний местный житель, на «Рено Логан», двигаясь со стороны улицы 9 Января, при повороте налево влетел в «Киа Рио» под управлением сверстника. После этого по инерции «Киа» отбросило на дорожное ограждение.

В результате водитель «Рено Логан» и 22-летняя пассажирка «Киа» попали в больницу.

Полиция по данному факту проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.