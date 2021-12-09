В Воронеже волонтеры на медицинских «горячих линиях» в день отвечают на две тысячи звонков

Нагрузка на "горячие линии" очень велика. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) рассказали о том, в каком напряженном графике работают волонтеры на «горячих линиях» поликлиник и областного департамента здравоохранения.

С начала акции #МыВместе, стартовавшей в марте 2020 года, активисты общественного движения «Волонтеры-медики» приняли уже более 100 тысяч обращений. Студенты медицинских вузов также работают в чистых и красных зонах стационаров. А с октября активно они занялись просветительской миссией: рассказывают о вакцинации от коронавируса.

На пике третьей и четвертой волны пандемии коронавируса не все воронежцы могли дозвониться до своих медучреждений. Поэтому была особенна востребована «горячая линия» регионального департамента здравоохранения и возможность отправить обращение через его сайт. Порой волонтеры обрабатывали в день до двух тысяч вопросов, жалоб и просьб, поступивших через электронный портал ведомства.

- Наши активисты разбирают такие обращения, направляют нужным адресатам. В основном воронежским поликлиникам по врачебному приему, оформлению листков нетрудоспособности, лекарственному обеспечению. По сути, помогаем землякам достучаться до своих больниц в ситуации, когда медики выбиваются из сил, - рассказала региональный координатор бщественного движения «Волонтеры-медики» Ангелина Аралова.

В акции #МыВместе участвуют более тысячи волонтеров-медиков. В основном это студены Воронежского государственного медицинского университета имени Бурденко (ВГМУ). В муниципальных районах тем же самым занимаются местные отделения – Бутурлиновское, Ольховатское, Бобровское, костяк которых составляют старшеклассники и студенты Бутурлиновского медицинского техникума. Команда волонтеров интернациональная. С большой самоотдачей работают студенты ВГМУ из Азербайджана Асадула Абасов, Азиз и Лейла Замановы.

- Начинали с доставки продуктов тем, кто должен находится на самоизоляции. Потом была поставлена задача поддержать колл-центры поликлиник, помогать им с оформлением первичной документации, термометрией, вакцинацией, оформлением вызовов на дом. Сейчас наши руки и знания востребованы в чистых зонах стационаров. В воронежской больнице скорой помощи № 8 ребята принимали передачи для пациентов от родных. Около месяца в больнице скорой помощи № 10 будущие доктора помогают коллегам с некоторыми манипуляциями, уходом за больными, - говорит Ангелина Аралова.

Вчерашние студенты становятся профессионалами на работе в больницах. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Сама Ангелина, будучи студенткой шестого курса и получив право трудиться медицинской сестрой, вышла на работу в «красную зону» больницы скорой помощи № 8. Совмещает суточные дежурства на полную ставку, руководство региональным отделением «Волонтеров-медиков» и учебу в ВГМУ. Приняли Ангелину Аралову в качестве дополнительного сотрудника. Благодаря ей штатные медработники смогли уйти в отпуск.

Не менее энергично помогают врачам добровольцы из Воронежского медуниверситета Дарья Жевлакова, Анжелика Арустамян и Лилия Богданчиковой. Лилия еще курирует направление популяризации здорового образа жизни, сейчас она помогает с санпросветработой по вакцинации от коронавируса, которой волонтеры-медики занялись прошедшей осенью.

- Это не лобовая агитация, которая может вызвать обратную реакцию. Действуем иначе: рассказываем на понятном языке о вирусе, об иммунитете, о том, как и чем помогает прививка, какие виды вакцин существуют, чем отличаются, раздаем листовки, - поделилась опытом своей работы Лилия Богданчикова. - Деликатно, с помощью знаний подталкиваем людей к правильному решению, которое позволяет избежать тяжелого течения болезни, защитить себя и окружающих. Начали со сверстников – студентов воронежских вузов. Чтобы было интересно, добавили интерактив. Например, блок по оказанию первой помощи, который отрабатываем на манекенах.

Агитацию за вакцинацию волонтеры стараются вести ненавязчиво. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Добровольцы уже побывали с интерактивными лекциями в Подгоренском, Острогожском, Бобровском, Бутурлиновском, Ольховатском и Верхнехавском районах. Там сосредоточились на посетителях поликлиник, которых сейчас особенно много. Пока люди ждут приема, мобильные бригады рассказывают им о вакцинации, отвечают на вопросы.

- Вклад волонтеров-медиков в наше общее дело замечен не только простыми людьми, но и, что не менее важно, профессиональным сообществом. Если раньше практикующие врачи смотрели на студентов ВГМУ свысока, то сегодня видят в них партнеров, тех, на кого можно положиться в трудную минуту. Да, непросто совмещать напряженную учебе в медицинском вузе и волонтерство. Но за эти два года ребята получили неоценимый практический опыт. Уверен, что в ближайшем будущем он поможет им стать по-настоящему хорошими врачами, - уверен член регионального штаба Народного фронта в Воронежской области, преподаватель Воронежского государственного медицинского университета Александр Гончаров.