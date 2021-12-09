Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 декабря 2021 9:25

В Воронеже волонтеры на медицинских «горячих линиях» в день отвечают на две тысячи звонков

В основном, люди обращаются по поводу оформления больничного, приема врача и получения лекарств
Олег КУЗНЕЦОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Нагрузка на "горячие линии" очень велика.

Нагрузка на "горячие линии" очень велика.

Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) рассказали о том, в каком напряженном графике работают волонтеры на «горячих линиях» поликлиник и областного департамента здравоохранения.

С начала акции #МыВместе, стартовавшей в марте 2020 года, активисты общественного движения «Волонтеры-медики» приняли уже более 100 тысяч обращений. Студенты медицинских вузов также работают в чистых и красных зонах стационаров. А с октября активно они занялись просветительской миссией: рассказывают о вакцинации от коронавируса.

На пике третьей и четвертой волны пандемии коронавируса не все воронежцы могли дозвониться до своих медучреждений. Поэтому была особенна востребована «горячая линия» регионального департамента здравоохранения и возможность отправить обращение через его сайт. Порой волонтеры обрабатывали в день до двух тысяч вопросов, жалоб и просьб, поступивших через электронный портал ведомства.

- Наши активисты разбирают такие обращения, направляют нужным адресатам. В основном воронежским поликлиникам по врачебному приему, оформлению листков нетрудоспособности, лекарственному обеспечению. По сути, помогаем землякам достучаться до своих больниц в ситуации, когда медики выбиваются из сил, - рассказала региональный координатор бщественного движения «Волонтеры-медики» Ангелина Аралова.

В акции #МыВместе участвуют более тысячи волонтеров-медиков. В основном это студены Воронежского государственного медицинского университета имени Бурденко (ВГМУ). В муниципальных районах тем же самым занимаются местные отделения – Бутурлиновское, Ольховатское, Бобровское, костяк которых составляют старшеклассники и студенты Бутурлиновского медицинского техникума. Команда волонтеров интернациональная. С большой самоотдачей работают студенты ВГМУ из Азербайджана Асадула Абасов, Азиз и Лейла Замановы.

- Начинали с доставки продуктов тем, кто должен находится на самоизоляции. Потом была поставлена задача поддержать колл-центры поликлиник, помогать им с оформлением первичной документации, термометрией, вакцинацией, оформлением вызовов на дом. Сейчас наши руки и знания востребованы в чистых зонах стационаров. В воронежской больнице скорой помощи № 8 ребята принимали передачи для пациентов от родных. Около месяца в больнице скорой помощи № 10 будущие доктора помогают коллегам с некоторыми манипуляциями, уходом за больными, - говорит Ангелина Аралова.

Вчерашние студенты становятся профессионалами на работе в больницах.

Вчерашние студенты становятся профессионалами на работе в больницах.

Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Сама Ангелина, будучи студенткой шестого курса и получив право трудиться медицинской сестрой, вышла на работу в «красную зону» больницы скорой помощи № 8. Совмещает суточные дежурства на полную ставку, руководство региональным отделением «Волонтеров-медиков» и учебу в ВГМУ. Приняли Ангелину Аралову в качестве дополнительного сотрудника. Благодаря ей штатные медработники смогли уйти в отпуск.

Не менее энергично помогают врачам добровольцы из Воронежского медуниверситета Дарья Жевлакова, Анжелика Арустамян и Лилия Богданчиковой. Лилия еще курирует направление популяризации здорового образа жизни, сейчас она помогает с санпросветработой по вакцинации от коронавируса, которой волонтеры-медики занялись прошедшей осенью.

- Это не лобовая агитация, которая может вызвать обратную реакцию. Действуем иначе: рассказываем на понятном языке о вирусе, об иммунитете, о том, как и чем помогает прививка, какие виды вакцин существуют, чем отличаются, раздаем листовки, - поделилась опытом своей работы Лилия Богданчикова. - Деликатно, с помощью знаний подталкиваем людей к правильному решению, которое позволяет избежать тяжелого течения болезни, защитить себя и окружающих. Начали со сверстников – студентов воронежских вузов. Чтобы было интересно, добавили интерактив. Например, блок по оказанию первой помощи, который отрабатываем на манекенах.

Агитацию за вакцинацию волонтеры стараются вести ненавязчиво.

Агитацию за вакцинацию волонтеры стараются вести ненавязчиво.

Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Добровольцы уже побывали с интерактивными лекциями в Подгоренском, Острогожском, Бобровском, Бутурлиновском, Ольховатском и Верхнехавском районах. Там сосредоточились на посетителях поликлиник, которых сейчас особенно много. Пока люди ждут приема, мобильные бригады рассказывают им о вакцинации, отвечают на вопросы.

- Вклад волонтеров-медиков в наше общее дело замечен не только простыми людьми, но и, что не менее важно, профессиональным сообществом. Если раньше практикующие врачи смотрели на студентов ВГМУ свысока, то сегодня видят в них партнеров, тех, на кого можно положиться в трудную минуту. Да, непросто совмещать напряженную учебе в медицинском вузе и волонтерство. Но за эти два года ребята получили неоценимый практический опыт. Уверен, что в ближайшем будущем он поможет им стать по-настоящему хорошими врачами, - уверен член регионального штаба Народного фронта в Воронежской области, преподаватель Воронежского государственного медицинского университета Александр Гончаров.