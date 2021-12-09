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Общество9 декабря 2021 8:55

Больше половины воронежцев занимались сексом в машине

Таковы результаты опроса, проведенного аналитиками автомобильного сайта
Олег КУЗНЕЦОВ
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Машина оказалась не намного менее популярным полигоном для секса, чем постель.

Машина оказалась не намного менее популярным полигоном для секса, чем постель.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Аналитики автомобильного сайта Дром провели необычный опрос. Людям в крупных городах России задавали вопрос, занимались ли они в машине сексом. На этот вопрос ответили положительно 55 процентов опрошенных воронежцев. Только 10% заявили, что в автомобиле интим не практиковали. 35 процентов опрошенных воздержались от ответа.

Любопытно, что воронежцы едва ли не самые скромные в части использования машины для любовных утех. В среднем по стране 67% россиян практиковали секс в машине. В Хакасии, Тюменской и Амурской областях больше всего автолюбителей, которые хотя бы раз делали это в машине — около 73%. А в Нижегородской, Воронежской и Саратовской таких водителей меньше, чем в других регионах.

Кстати, жители Москвы и Санкт-Петербурга против ожидания тоже оказались довольно сдержанными в этом плане. Только около 60% опрошенных водителей в обоих столицах признались, что творили сексуальные безумства в машине.

Опрос проводили с 25 ноября по 1 декабря, в нем участвовали 15 тысяч человек.