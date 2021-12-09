В Воронеже пассажир автобуса получила повреждения из-за резкого торможения

Мужчина резко затормозил, в результате чего 61-летняя пассажир упала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По предварительным данным, вчера примерно в 8:30 в Воронеже у дома № 119А на улице 20 Лет Октября 25-летний местный житель, управляя маршрутным автобусом «Волгабас 5270», двигался по улице 20 Лет Октября со стороны улицы Моисеева в сторону улицы Краснознаменная.

Мужчина резко затормозил, в результате чего 61-летняя пассажир упала. Женщина получила телесные повреждения и самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.