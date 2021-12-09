В Воронеже появилась вакансия с зарплатой от 800 тысяч рублей в месяц

Денежных предложений немало, что свидетельствует о дефиците высококвалифицированных специалистов. Фото: из архива «КП»

Аналитики hh.ru определили, какие вакансии в Воронежской области сейчас являются самыми высокооплачиваемыми. На ровном фоне хотя и щедрых, но уже привычных предложений для компьютерщиков и других специалистов зарплаты за 100 тысяч рублей явно выделяется одно. В ГПК «Кедр» требуется руководитель предприятия. И ему предлагают зарплату от 800 тысяч рублей в месяц!

- В обязанности руководителя войдут эффективное управление финансово-хозяйственной деятельностью производственного предприятия, стратегическое планирование, бюджетирование, обеспечение достижения плановых показателей эффективности, формирование эффективной команды, - рассказала об этой вакансии подробнее Валерия Иванова, руководитель пресс-службы компании HeadHunter ЦФО.

На втором месте по щедрости предложения работодателя Senior. NetCore разработчик. Ему обещают платить от 320 тысяч рублей на руки в ООО «Парфюмерный супермаркет Золотое Яблоко». Третьей стала вакансия руководителя отдела продаж недвижимости. ИП Рязанов Александр Александрович предлагает специалисту от 300 тысяч рублей на руки. Далее следует бетонщик (3-5 разрядов). Он требуется АО ОТЭКО, где обещают зарплату от 184 до 220 тысяч рублей до вычета налогов.

Пятое место у вакансии врача-невролога в мобильную бригаду для лечения пациентов с Covid-19. Медику в ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ им. А.Ф. Калмыкова» предлагают от 140 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Далее следуют две вакансии для IT-специалистов. Системному администратору / DevOps в ООО «Натчез Трэйс» дают зарплату от 135 тысяч рублей на руки, PHP-разработчику (Middle, г. Воронеж, офис) предложение сделали «плавающее» - от 120 до 180 тысяч рублей на руки. Абсолютно такие же деньги обещают водителю-экспедитору со своим автомобилем в ИП Голубев Михаил Андреевич.

Замыкают ТОП-10 вакансий ведущий специалист по работе с ключевыми клиентами (от 110 до 350 тысяч рублей на руки ему предлагают в ООО «ДНК Бизнеса»). А также менеджер по продажам b2b на удаленную работу. Он требуется в ООО «Профистаф». Там разброс возможной зарплаты в месяц совсем большой – от 70 до 400 тысяч рублей.

Аналитики hh.ru отметили, что сейчас в Воронежской области открыты более 240 вакансий с заработной платой от 165 тысяч руб. Чаще всего это предложения от компаний из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет», «Розничная торговля», «Продукты питания», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» и «Финансовый сектор».