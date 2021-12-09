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Происшествия9 декабря 2021 7:43

Воронежец силой заставил собутыльника оформить онлайн кредит на 150 тысяч рублей

Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы
Алексей СЕРГУНИН
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Злоумышленник несколько раз ударил молодого человека, после чего заставил его через банковское мобильное приложение оформить потребительский кредит и перевести ему зачисленные денежные средства.

Злоумышленник несколько раз ударил молодого человека, после чего заставил его через банковское мобильное приложение оформить потребительский кредит и перевести ему зачисленные денежные средства.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

23-летний воронежец познакомился в интернете с девушкой, которая пригласила его в гости к знакомому для совместного распития спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчина с приятелем пришли в одну из квартир по улице 3 Интернационала, где уже находилась компания молодых людей. Позднее между хозяином квартиры и потерпевшим произошел конфликт. Злоумышленник несколько раз ударил молодого человека, после чего заставил его через банковское мобильное приложение оформить потребительский кредит и перевести ему зачисленные денежные средства. Причиненный ущерб составил 150 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за совершение имущественного преступления 27-летний местный житель. Задержанный во всем сознался и пояснил, что похищенные денежные средства потратил на личные цели.

Теперь в соответствии с частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» ему грозит лишение свободы на срок до семи лет. Злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.