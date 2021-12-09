В Воронежской области на пожаре погибли двое мужчин

Пожар сотрудники МЧС потушили через 50 минут после того, как узнали о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В среду, 8 декабря, в селе Александровка Верхнехавского района на улице Ленина загорелся двухквартирный жилой дом. В МЧС о возгорании сообщили в 15.27.

- На место ЧП выехали восемь наших сотрудников на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 16.17. В доме 15х7м полностью сгорела квартира № 1. Рухнула крыша. На пожаре не обошлось без жертв. В сгоревшей комнате обнаружили тела 59-летнего хозяина дома и еще одного мужчины 63 лет. Причины пожара, а также смертей этих двух людей еще предстоит выяснить, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.